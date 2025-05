I '2-3 acquisti mirati' della Juventus per tornare competitiva: ruolo e profili, a chi si riferisce Giuntoli

Getty Images

Juventus, la strategia di mercato

L'obiettivo ora è la, intesa come qualificazione, certo, ei ci ha tenuto a ribadirlo nelle dichiarazioni rilasciate a margine dell'evento "Premio Telenord-Gianni Di Marzio". Il football director della Juventus però ha anche accennato al futuro e a quale sarà la strategia di mercato che il club seguirà per costruire la rosa della prossima stagione."Vogliamo arrivare in Champions e poi con qualche innesto fare il salto", ha detto Giuntoli, che poi, come riportato da Sky Sport, ha specificato:Insomma, ha indicato la strada da perseguire in estate sul mercato, come era successo l'estate scorsa con infinite operazioni in entrata ed in uscita.

Parole che vanno di pari passo con quelle di Tudor, che pochi giorni fa in conferenza aveva parlato così della rosa: "Al completo è forte e, se allenata bene, può combattere con tutti". Giuntoli sicuramente crede in questa squadra, anche perché stravolgere nuovamente tutto vorrebbe dire confermare di aver sbagliato molto.per una questione anche solo numerica e per sostituire alcuni dei giocatori che lasceranno il club. Ma cosa c'è allora dietro all'affermazione di Giuntoli?Quelli a cui ha farro riferimento Giuntoli sono i grandi colpi di mercato che la Juventus ha intenzione di fare. E l'idea infatti è proprio quella di rafforzare la Juventus con un acquisto per reparto. In attacco il grande obiettivo è Victor Osimhen mentre a centrocampo sarà molto complicato arrivare a Sandro Tonali. E in difesa? Un aggiunta di livello arriverà.