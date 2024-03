Juventus senza Allegri: il mercato in entrata

Juventus senza Allegri: il mercato in uscita

Un gioco di equilibri, di compromessi, il calcio come la politica. È chiaro, la scelta di puntare su Cristianonon è solo immagine, ma soprattutto sostanza. Dal suo arrivo, uno dei compiti è quello di indirizzare il mercato bianconero – insieme a Giovanni-, con due costanti: attenzione massima ai conti e confronto diretto con l'allenatore, Massimiliano. Ma se il tecnico livornese non dovesse sedere sulla panchina bianconera la prossima stagione Innanzitutto, le scelte andranno calibrate sul nuovo allenatore e sul modulo. Un esempio, non certo a caso: se dovesse arrivaresi passerebbe probabilmente ad una difesa a 4. Modulo che questa, con una batteria di esterni bassi insufficiente, faticherebbe molto a sopportare. In più, ogni allenatore si porta dietro un elenco di pupilli, di calciatori sui quali farebbe sempre affidamento. Non è un caso, dunque, che si parli dei variMa, più in generale, cambierebbe l'approccio. Difficile possano risentirsi, accostati alla Juventus, nomi come quelli di; più facile, come poi avvenuto, si punti su profili dal potenziale futuro come Charly, come poi avvenuto. Ad assistere Giuntoli, in questo, potrebbe arrivare presto il capo scout del Napoli, Maurizio Micheli Nonostante ciò, visti i conti e le necessità del gruppo, non sono da escludere colpi dal mercato a parametro zero: su tuttiAnche dal punto di vista del mercato in uscita è chiara una cosa: sarà il nuovo allenatore a dire la sua, una volta preso il posto alla Continassa. Con l'addio di Allegri, però, sarebbe ancora più in bilico la posizione di Adrien Rabiot che, solo un anno fa, rinnovò il contratto anche per il rapporto che lo lega al tecnico livornese. Sul mercato in uscita, poi, potrebbero finire giocatori legati e arrivati alla Juve proprio grazie ad Allegri: uno su tutti, Mattia