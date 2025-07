Quanto potrà investire la Juventus sul mercato e la strategia: l'analisi dei conti

Come opererà la Juventus sul mercato?

Laha fino ad ora ha messo a segno un acquisto in questa sessione di mercato, ovvero Jarrivato a parametro zero ma con un ingaggio importante (oltre ai soldi per le commissioni). Da qui alla chiusura c'è ancora oltre un mese e mezzo di tempo esarà molto impegnato perché i rinforzi per la squadra saranno numerosi e non di secondo piano. Così come ci saranno inevitabilmente delle cessioni, che la Juventus sta già cercando di portare a termine. MaLa Juventus con la qualificazione in Champions ha mantenuto la tabella di marcia del business plan 2024-27 che prevede l’utile entro il 30 giugno 2027. Gazzetta.it ha fatto un analisi della situazione finanziaria del club e di come questa impatterà sulla strategia di mercato. Le entrate europee per 80-90 milioni (premi Uefa, botteghino, bonus sponsor), oltre ai 25-30 delle nuove jersey sponsorship,aumentando quindi in maniera notevole quelli della passata stagione. La proprietà comunque,riservato, che potrà essere aumentato anche in relazione all'impatto del player trading che rimane un aspetto fondamentale per le casse bianconere.Nella rosa della Juve sono diversi i giocatori considerati sul mercato e in uscita; cessioni sì, ma niente sacrifici pesanti scrive il quotidiano; Yildiz è stato già blindato. I profili che possono rientrare in questo discorso sono in prima fila, oltre ai vari calciatori che rientrano dal prestito . La Juventus, aggiunge Gazzetta,ovvero un indicatore introdotto dal nuovo Fair Play Finanziario dell'UEFA, che stabilisce un rapporto tra i costi legati alla squadra di un club e i suoi ricavi. Verranno utili anche i premi “una tantum” del Mondiale per club (28 milioni).