Juventus, 10 giorni di fuoco: così Comolli proverà a non ripetere gli errori del passato

Juventus, cosa succederà nei prossimi giorni sul mercato

Il mercato è ancora alle battute iniziali, rimane oltre un mese e mezzo eppure laUn momento da non poter assolutamente sbagliare per evitare di ripetere lo stesso errore commesso l'estate scorsa, quando il problema non è stato solo legato alle operazioni che poi non sono andate come si immaginava ma anche le tempistiche di come si è sviluppato il mercato bianconero.A fine agosto, a campionato già iniziato arrivarono molti dei principali rinforzi della Juventus,(oltre a Francisco Conceicao). Se la stagione dei due bianconeri è stata molto sotto le aspettative, forse, anche essersi aggregati alla nuova squadra così tardi non ha aiutato, soprattutto nel caso di Koopmeiners.

Ecco, la Juventus quest'anno avrà meno tempo del solito per preparare la nuova stagione e sarà molto importante per Igor Tudor poter lavorare fin da subito con una squadra che somiglierà molto a quella che poi avrà per la stagione.Il nuovo direttore generale bianconero vuole aiutare il tecnico e il modo migliore per farlo è accelerare sul mercato. A partire dalla doppia operazione in corso conà. Saranno 10 giorni molto intensi, non gli ultimi dell'estate bianconera, ma questi si, particolarmente importanti per iniziare nella giusta maniera.