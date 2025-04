Juventus, due ritorni per il Mondiale per Club

Il mercato della Juventus in vista del Mondiale per Club

La stagione dellacome è noto, non terminerà tra sei giornate, a fine maggio, quando finirà il campionato, ma proseguirà negli Stati Uniti dove i bianconeri saranno impegnati nel Mondiale per Club (a partire da metà giugno). Una situazione nuova per le squadre che partecipano al torneo organizzato dalla FIFA e che cambia anche gli scenari e come le società si muoveranno sul mercato.Proprio in vista anche del Mondiale per Club, come scrive Repubblica (Torino) la dirigenza dellaper provare ad andare avanti il più possibile negli Usa e, contestualmente, aumentare la potenza di fuoco economicamente parlando in vista della prossima stagione. Arrivare al Mondiale con una rosa già rafforzata potrebbe avere un doppio vantaggio, oltre ad aumentare le chance di andare avanti nella competizione sarebbe un modo per inserire nuovi volti all'interno della squadra accorciare quindi i tempi di adattamento in vista del prossimo anno.

Mondiale per Club, cosa succede con i giocatori in prestito

Al centro di tutto per il Mondiale per Club c'è la situazione dei prestiti. La Juventus sta lavorando per prolungare la permanenza di almeno alcuni dei suoi calciatori in rosa che sono in prestito, ovvero Francisco Conceicao, Renato Veiga e Kolo Muani. Ma in questo senso attenzione a chi potrebbe tornare dai prestiti. Non sono da escludere, aggiunge, i ritorni per il Mondiale dei prestiti in uscita:calciatori affidabili in grado di garantire minuti in una competizione strana per il periodo e la formula.Oltre a questo aspetto, c'è la finestra di mercato dal primo al 10 giugno (aggiunta proprio per il Mondiale per Club) che la Juventus e gli altri club proveranno a sfruttare. Ecco perché, si legge, i bianconeri sognano di poter inserire in rosa giocatori del peso dattaccante che cambierebbe volto alla squadra ma che rappresenta, al momento, un sogno al pari di Tonali, specialmente in chiave Mondiale per club.