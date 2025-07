Juventus, il mercato passa dal Marsiglia: tutti gli incroci e la situazione

Sono settimane di riflessione e di pausa in casa Juventus. I giocatori si stanno riposando in vista del ritorno in campo fissato per il 24 luglio, ma alla Continassa si sta continuando a lavorare sul mercato con gli occhi rivolti al futuro . Il nuovo direttore tecnico sarà, dunque resta da definire chi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. L'asse francese della nuova Juve sta crescendo, così come le trattative proprio con i club della Ligue 1, in particolare ilL'ex squadra di Igor Tudor è una delle più attive sul mercato, e il legame con i bianconeri nelle ultime settimane si sta rafforzando per diversi giocatori. Dal lato uscite,è un profilo che piace molto ai biancazzurri, così come alla Juventus piacciono, due nomi importanti per difesa e centrocampo.

Weah e Rongier: i piani di Juve e Marsiglia

Il discorso Balerdi

Il mercato bianconero, dunque, passa ancora dal Marsiglia a distanza di un anno, quando diventò la meta didopo diversi anni a Torino. La situazione è cambiata, e non è escluso che la Juve decida di proseguire su questa tripla strada, che potrebbe aiutare sia dal punto di vista economico sia per la rosa a disposizione di Tudor.Timothy Weah è ormai in uscita dalla Juventus, non è una novità. Il giocatore ha rifiutato il trasferimento al Nottingham Forest ed è stato reintegrato in gruppo insieme a Mbangula , ma la sensazione è che entrambi siano destinati a partire. Weah piace molto ale la trattativa è ben avviata, infatti nei giorni scorsi i contatti sono proseguiti in modo positivo tra i due club.Il centrocampista bianconero è molto vicino al ritorno in Ligue 1, dopo aver vestito la maglia del Lille. I bianconeri hanno fissato il prezzoe la meta è gradita da Weah perché potrebbe giocare la Champions League, uno degli aspetti che lo ha frenato sul Nottingham Forest.Su un binario parallelo viaggia l'idea, che Tudor conosce molto bene perché lo ha allenato proprio al Marsiglia. Il centrocampista era uno dei suoi 'pupilli' e dunque potrebbe diventare più di un semplice pensiero per l'allenatore bianconero, ma anche per la dirigenza: il prezzo del suo cartellino si aggira intorno, una cifra più contenuta rispetto ad altri obiettivi come, inoltre il giocatore andrà in scadenza nel 2026.A parte, ma non per l'importanza, resta il discorso legato a, altro profilo molto apprezzato da Tudor. Il croato avrebbe infatti individuato in lui il profilo preferito per rinforzare la difesa, reparto che ha già avuto diverse difficoltà nella scorsa stagione, ma anche al(e non solo per gli infortuni). Proprio per questo la Juve ha inserito Balerdi nella propria lista, ma la sua situazione è diversa da quella dei due giocatori sopra citati.Il Marsiglia, al momento, non vuole aprire al trasferimento del suo capitano, considerato un giocatore incedibile per De Zerbi. Le prossime settimane saranno importanti innanzitutto per, ma con le tante trattative sul tavolo non è escluso che anche quella per Balerdi possa indirizzarsi in maniera diversa, con il rapporto tra club che potrebbe fare la differenza.





