Juventus, il mercato LIVE: novità Sancho dopo i contatti, due opzioni per la difesa

Redazione Calciomercato

Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per laI bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, confermato proprio prima della partenza per gli Stati Uniti.Con la fine del Mondiale per Club, inoltre, la Juventus ha chiuso il suo primo colpo: è ufficiale l'arrivo di Jonathan David, che ha svolto le visite mediche e ha firmato un contratto di cinque anni. Ma non è finita qui: la dirigenza bianconera, come anticipato, è al lavoro su diversi fronti.

Mercato Juventus 9 luglio

vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questa finestra di mercato.Possibile confronto decisivo tra il Napoli e il Galatasaray per Osimhen:Restano vive le opzioniper la difesa bianconera come riporta il Corriere dello Sport.Continua la trattativa tra Porto e Juventus per Conceicao: gli ultimi aggiornamenti e cosa aspettarsi nei prossimi giorni.L'esito degli ultimi contatti per Sancho, filtra fiducia e leLa Juventus alza la proposta per Kolo Muani: - Comolli accelera per il nuovo direttore tecnico: può arrivare a luglio. Tre soluzioni per il ruolo di dt.