Juventus, il mercato LIVE: un nuovo club su Kostic, novità per Kolo Muani

Redazione Calciomercato

Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per laI bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione diconfermato proprio prima della partenza per gli Stati Uniti.Dopo aver ufficializzato il primo colpo con l'ingaggio di Jonathan David, la Juventus è pronta ad accelerare su altri fronti, sia in entrata che in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questa finestra di mercato.

Mercato Juventus LIVE

Possibile scambio tra Juventus e Como in porta, come riporta Tuttosport: Audero arriverebbe in bianconero al posto di Perin.Juventus e PSG in cerca dell'accordo per Kolo Muani: possibile apertura dei francesi al prestito,- Si apre una nuova pista per Kosticl'esterno è finito nel mirino di unaIn attacco spunta l'idea Nunez:La Juventus deve decidere se chiudere per Sancho:Hjulmand è nella lista degli obiettivi a centrocampo