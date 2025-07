Juventus, il mercato LIVE: Vlahovic, qualcosa si muove. Saluta un portiere

Redazione Calciomercato

Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per la Juventus . I bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, confermato proprio prima della partenza per gli Stati Uniti.Dopo aver ufficializzato il primo colpo con l'ingaggio di Jonathan David, la Juventus è pronta ad accelerare su altri fronti, sia in entrata che in uscita.. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questa finestra di mercato.



Juventus, il mercato LIVE 19 luglio