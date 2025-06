Juventus, il mercato LIVE: tutti i nomi sulla lista di Comolli, il Milan pensa a Vlahovic

Redazione Calciomercato

È ufficialmente iniziata la, introdotta appositamente per permettere ai club partecipanti al Mondiale per Club di rafforzare le proprie rose in vista della competizione. Il periodo di trattative, che si svolgerà, vedrà anche laprotagonista, impegnata nel completare l’organico da affidare a Igor Tudor per la spedizione negli Stati Uniti.La società bianconera ha individuato questa breve sessione come un’occasione strategica per chiudere alcune operazioni in entrata e risolvere i casi ancora aperti relativi ai giocatori in prestito. L’obiettivo è quello di fornire a Tudor una rosa solida e pronta ad affrontare una competizione che rappresenta un’occasione importante per rilanciare il nome del club a livello mondiale. Dieci giorni intensi, dunque, nei quali la dirigenza sarà chiamata a muoversi con lucidità e rapidità.



Mercato Juventus LIVE 6 giugno

Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questa finestra di mercato extra.