Juventus, il mercato LIVE: idea Douglas Luiz per Sancho, Comolli non molla Osimhen

Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per la Juventus. I bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di, confermato proprio prima della partenza per gli Stati Uniti.Con la fine del Mondiale per Club, inoltre, la Juventus ha chiuso il suo primo colpo: è in arrivo, che svolgerà le visite mediche nella giornata di oggi e poi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Ma non è finita qui: la dirigenza bianconera, come anticipato, è al lavoro su diversi fronti.

Mercato Juventus LIVE 4 luglio

vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questa finestra di mercato extra.La Juventus pensa ad inserire Douglas Luiz per arrivare a Sancho : la posizione del Manchester United. Ipotesi risoluzione per Vlahovic: lo scenario​ Su Kolo Muani c'è anche il Chelsea. Le ultime Comolli non molla Osimhen. La situazione David atteso oggi a Torino per visite e firma. L'attesa





