Concluso il campionato, lasi concentra sul futuro. Il mercato estivo aprirà ufficialmente il 1° luglio, ma i bianconeri si stanno già muovendo da settimane per costruire la squadra della prossima stagione. A partire dal nuovo allenatore.- Tra i sogni per l'attacco della nuova Inter di Antonio Conte c'è Paulo. Secondo Il Corriere dello Sport, il tecnico leccese pensa a uno tra Romelu Lukaku e il numero 10 della Juve per sostituire Mauroproprio l'ex capitano nerazzurro potrebbe essere offerto come contropartita per la Joya.- Sergiosta davvero forzando la mano con ilminacciando di cambiare aria dal prossimo 30 giugno. Secondo ABC, l’obiettivo del difensore è quello di ottenere un rinnovo con adeguamento dell’ingaggio, ma Florentino Pérez non asseconderà le sue richieste economiche (14 milioni netti a stagione). Negli scorsi giorni anche la Juve ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi per il difensore.- Gonzalotorna alla Juve con Sarri in panchina? Il Pipita ha già chiarito al suo entourage che se dovesse arrivare la chiamata per un ritorno a Torino, la risposta sarebbe assolutamente positiva. Gonzalo è convinto di poter giocare con Cristiano Ronaldo a livelli importanti: la palla, adesso, è nelle mani di Fabio Paratici.- La Juventus ha, sulla base di un ingaggio da oltre 6 milioni netti a stagione più bonus. Manca ancora l'intesa tra l'allenatore e il Chelsea, che ha già individuato Frank Lampard come potenziale successore ma attende la partita contro l'Arsenal. E anche Fabio Paratici aspetta la finale, quella di Europa League ma anche quella di Champions: nel prepartita di Sampdoria-Juve il ds bianconero non ha chiuso le porte agli altri tecnici impegnati nelle competizioni internazionali. Ad insidiare Sarri c'è Pochettino, ma rimane vivo anche il sogno Klopp.