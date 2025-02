Juventus, il mercato LIVE: attesa per Kelly, clamoroso retroscena su Danso

Redazione Calciomercato

Battute conclusive per il calciomercato invernale che chiuderà domani sera, lunedì 3 febbraio, con le trattative che animeranno le ultime concitatissime ore. Protagonista sarà anche lache, con l'ormai imminente arrivo di Kelly, potrebbe di fatto chiudere la sessione invernale con ben quattro colpi in entrata, se si contano quelli già ufficiali di Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato live 2 febbraio

Danso non ha superato le visite.Posticipato l'arrivo di Kelly a Torino.