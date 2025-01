Juventus, il mercato LIVE: visite per Renato Veiga, risolto il contratto di Danilo

Redazione Calciomercato

Ufficializzato Alberto Costa e Randal Kolo Muani, la Juventus ha accolto anche Renato Veiga, in arrivo dal Chelsea. Il difensore portoghese sosterrà oggi le visite mediche prima di porre la firma sul contratto nel giorno che apre una nuova settimana di trattative, che vedranno la Juventus ancora protagonista, a poco più di una settimana dalla chiusura del calciomercato invernale.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato LIVE 27 gennaio

Risolto il contratto di Danilo.Renato Veiga al Jmedical.Anche il Parma su Fagioli.Renato Veiga è a Torino, oggi le visite. L'arrivo