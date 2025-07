Juventus, il mercato LIVE: riecco Adeyemi, un nuovo acquisto per le Women

Redazione Calciomercato

Dopo la finestra straordinaria per le squadre partecipanti al Mondiale per Club, si è aperta una nuova sessione di mercato per la Juventus . I bianconeri sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor, confermato proprio prima della partenza per gli Stati Uniti.Con la fine del Mondiale per Club, inoltre, la Juventus ha chiuso il suo primo colpo: è ufficiale l'arrivo di Jonathan David, che ha svolto le visite mediche e ha firmato un contratto di cinque anni. Ma non è finita qui: la dirigenza bianconera, come anticipato, è al lavoro su diversi fronti.

Mercato Juventus 10 luglio

