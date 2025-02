Juventus, il mercato LIVE: si allontana Danso, nomi nuovi per la difesa. Riecco Osimhen

Redazione Calciomercato

Il calciomercato invernale sta entrando nelle sue ultimissime fasi, ma il lavoro dellaè tutt'altro che concluso. Dopo aver ufficializzato Alberto Costa, Randal Kolo Muani e Renato Veiga, il club bianconero resta attivo sia sul fronte delle possibili entrate, soprattutto per quanto riguarda la difesa, sia nella gestione dei giocatori in bilico, le cui situazioni potrebbero influenzare le strategie della dirigenza negli ultimi giorni di trattative.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle notizie più importanti della giornata. Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio di questo mercato invernale.

Juventus, il mercato live 1 febbraio

- Juventus, e se Danso non arriva? Tutte le alternative per Giuntoli - Gazzetta - Osimhen è il preferito della Juventus per l'attacco: le 'grandi manovre' sono già iniziate - CorSport - Juventus, per la difesa spuntano anche Mosquera e Niakaté. Le ultime su Goglichidze.- Tuttosport - Mendes a Torino, alla Juventus proposto Gonçalo Ramos. E Antonio Silva… LE ULTIME - Juventus, cosa sta succedendo con Danso: ora le parti sono distanti