Jorginho Juve, l'offerta dell'Arsenal

Jorginho Juve, la posizione del club

illumina l'Italia. Il centrocampista di 32 anni, ex Napoli, ha riconquistato la maglia azzurra: prima a novembre, nelle ultime due partite di qualificazione europea contro Macedonia del Nord e Ucraina, è stato schierato titolare davanti alla difesa. Poi ieri a Miami, ha cambiato le sorti della partita contro il Venezuela con il suo ingresso, fornendo aun magnifico assist per il raddoppio azzurro, con un passaggio "alla Pirlo", scrive calciomercato.com.Dopo aver avviato trattative ufficiali per il rinnovo del contratto del vice-capitano classe '91, in scadenza il 30 giugno, l'Arsenal si è improvvisamente fermato. Hanno proposto a Jorginho un contratto di un anno fino al 30 giugno 2025, con l'opzione di prolungamento fino al 2026. Tuttavia,Lasta monitorando da vicino la situazione, pronta a presentare un'offerta al momento opportuno. Hanno occhi solo per un giocatore già corteggiato, un tipo di interprete che sarebbe essenziale nel centrocampo bianconero: un metronomo e un organizzatore di gioco, mancando da tempo un simile profilo dai tempi del 21 ex Milan.