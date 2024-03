Bellingham Juve, le parole di Matteo Tognozzi

Jobe Bellingham Juve, la situazione

Jobe Bellingham, profilo e numeri



Il profilo

Età: 18 anni

Nazionalità: inglese

Ruolo: Trequartista, centrocampista offensivo

Piede: destro

Squadra: Sunderland

Valore di mercato (transfermarkt): 9 milioni

I numeri

Presenze: 40

Minuti: 3.725'

Gol: 7

Assist: 1

Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, solitamente si dice così. Certo, però, che immaginare unacone Judeoggi sarebbe un sogno, ma ieri rappresenta un rimpianto per la dirigenza bianconera.Può capitare, se si fosse infallibili la Juventus sarebbe oggi composta da fenomeni, una squadra “galattica”. Ma i calciatori vanno visionati, poi convinti, poi pagati. Insomma, tanti passaggi che non sempre vanno per il verso giusto, come invece di recente è successo per i vari Yildiz , ecc…E tra i rimpianti maggiori di casaci sono certamente, entrambi vicini a vestire la maglia bianconera.Su Jude, Matteointervistato da Tuttosport si esprimeva così:, cui siamo stati vicini nel 2019. Tra pochi giorni lo incrocerò al Bernabeu e mi fa un certo effetto ripensare a quando avevo conosciuto lui e la sua straordinaria famiglia: è un ricordo che custodisco gelosamente. In quel caso, però, aveva semplicemente deciso di proseguire il percorso di crescita nel suo club di sempre, ovvero il Birmingham”.Ma via ai rimpianti, in casa bianconera si guarda al futuro. E non si va tanto lontano dai vecchi obiettivi. Come riporta calciomercato.com, infatti, piace e pure parecchio Jobe Bellingham – fratello di Jude -,, centrocampista dalle spiccate doti offensive che a sua volta ha lasciato Birmingham ma per accasarsi al Sunderland. Classe 2005, dialoghi già avviati da tempo, operazione tenuta sotto stretta osservazione dalla Juventus anche per ovvie dinamiche commerciali.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.