Sky - L'Inter su Nico Gonzalez e Sancho

Nico Gonzalez, idea Inter

ha messo nel mirino Ademola Lookman come primo rinforzo per il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da fonti vicine al club, la dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con l’Atalanta e sarebbe pronta a presentare un’offerta da 40 milioni di euro, cifra considerata non negoziabile. I bergamaschi partono da una valutazione di almeno 50 milioni, ma l’Inter punta sulla promessa fatta al nigeriano la scorsa estate, ovvero la possibilità di liberarlo in caso di offerte importanti.Nonostante la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano, l’Inter non è disposta ad attendere a lungo. Se la trattativa per Lookman dovesse arenarsi, i nerazzurri virerebbero su alternative di alto profilo, già valutate da settimane. Tra queste, spicca il nome di, esterno offensivo argentino della Juventus , già al centro di alcune trattative per una possibile cessione.

Focus su Nico González: alternativa concreta a Lookman

Sancho proposto, ma González è il nome più caldo

Nico González è un profilo molto apprezzato per la sua duttilità: può giocare da esterno offensivo, mezzapunta o seconda punta. Dopo una stagione con pochi minuti sotto la guida di Tudor, il giocatore è considerato cedibile dalla Juventus, che punta a incassare almeno 30 milioni di euro per evitare minusvalenze. L’Inter osserva con attenzione e lo tiene in stand-by come opzione reale, nel caso Lookman non dovesse sbloccarsi.Nella lista dei possibili obiettivi offensivi per l’Inter è stato inserito anche Jadon Sancho, attualmente in uscita dal Manchester United, ma le richieste economiche per l’inglese restano elevate. Per questo motivo, Nico González rimane la prima alternativa credibile a Lookman, con un costo più sostenibile e già abituato al campionato italiano.