Juventus, incedibili, sacrificabili e probabili partenti: il punto sulla rosa

IN GALLERY IL PUNTO SUL MERCATO IN USCITA, CHI RIMARRA' SICURO, CHI E' SACRIFICABILE E CHI DESTINATO A PARTIRE.

Il Mondiale per Club sicuramente, la Champions molto probabilmente. A prescindere comunqueMotivo per cui la rosa non potrà rimanere la stessa, soprattutto a livello numerico. Acquisti ce ne saranno, più della scorsa estate (solo Weah) ma non per questo tutti i giocatori attualmente in rosa rimarranno, anzi. Sono in pochi ad avere certezze per la prossima stagione.In un momento come questo, è difficile immaginare che ci sia qualcuno di incedibile ma senza dubbioCome sa da chi possono arrivare risorse fresche da reinvestire sul mercato. I cosìdetti "sacrificabili". C'è poi la parte di giocatori che invece sembra destinata a lasciare la Juve. O comunque è apertamente sul mercato.