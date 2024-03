Chi è Mario Hermoso

Hermoso Juve, le ultime

Marioha respinto l'ultima offerta di rinnovo e si prepara a lasciare l'a parametro zero dopo cinque anni di permanenza nel club. Questa decisione è stata ponderata dal difensore spagnolo da diverse settimane, poiché desidera intraprendere un nuovo percorso nella sua carriera. Nonostante gli sforzi del tecnico Diego Simeone, che ha fatto di tutto per convincere un giocatore essenziale per la difesa della squadra, Hermoso è rimasto irremovibile nella sua scelta, come riporta calciomercato.com.Mario Hermoso, all'età di 28 anni, rappresenta un difensore esperto con ancora molti anni di carriera davanti. Chiunque riesca ad assicurarselo a parametro zero fa un ottimo affare: è un difensore centrale mancino ma in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino, dotato di eccellenti capacità di marcatura e abile nell'impostazione del gioco grazie alla sua tecnica di base ben consolidata.Attualmente, i suoi agenti sono impegnati in trattative avanzate con l'Aston Villa su precisa richiesta di Unai Emery, anche se al momento nulla è stato ancora definitivamente concluso. Inoltre, c'è un interesse nei confronti di Hermoso da parte della Juventus (anche il Milan ha manifestato interesse chiedendo informazioni): il direttore sportivoapprezza il profilo dell'ex giocatore dell'Espanyol.Tuttavia, le trattative tra lahanno subito un rallentamento nelle ultime due settimane per due motivi principali: da un lato, Mario cerca un progetto tecnico che gli permetta di essere protagonista, e dall'altro c'è stata l'attesa per la comunicazione ufficiale dell'Atletico Madrid riguardo al rinnovo del contratto.Questa comunicazione è finalmente arrivata e