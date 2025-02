Il mercato (criticato) ha svoltato la Juventus: Giuntoli si prende una 'rivincita'

Un po' come i "rigori li sbaglia solo chi li tira", anche sul mercato il concetto è quello. Se stai fermo difficilmente commetti errori, in caso contrario, possono esserci. Soprattutto se compiImpossibile che tutto vada come deve andare se cambi più di metà rosa in due sessioni di mercato. E infatti di problemi ce ne sono stati da affrontare e provare a risolvere per Cristianoche è stato al centro delle critiche, soprattutto nella sessione invernale ma adesso può prendersi una piccola rivincita.

La rivincita di Giuntoli: il mercato ha svoltato la Juventus



L'impatto di Renato Veiga e Kolo Muani

La Juve a gennaio è dovuta intervenire nuovamente per compensare gli infortuni e i vuoti della rosa. Tutti si aspettavano qualche rinforzo, soprattutto in difesa, già nella prima parte del mercato, per affrontare un calendario molto impegnativo con un po' più di serenità. Non è stato così perché gli obiettivi principali sono sfumati. Da Araujo a Tomori e prima ancora Antonio Silva. Sono arrivati quattro giocatori, che tra nomi poco altisonanti e formule particolari - almeno storicamente per la Juve - non hanno cancellato le perplessità, anzi. Eppure, Kolo Muani hanno avuto un impatto incredibile nella squadra. Sempre titolari da quando sono arrivati e decisivi. Soprattutto l'attaccante francese ovviamente; un colpo probabilmente sottovalutato all'inizio.Come? Nell'unico modo in cui avrebbe potuto realizzare un'operazione così a gennaio, con il prestito secco, esattamente come per Renato Veiga. I milioni spesi per avere i due giocatori per pochi mesi sono stati un azzardo di Giuntoli, che però già dopo poche partite sembra vincente. PerchéE la qualificazione alla prossima Champions, oltre all'eventuale passaggio agli ottavi della competizione, già spiegherebbero il senso di queste operazioni, che non hanno guardato al futuro ma al presente. Perché di tempo alla Juve non ce n'è e intanto è necessario non fallire gli obiettivi fissati.E alloraPazienza se Alberto Costa non ha esordito con la Juve (è un acquisto in prospettiva, lo farà) e. Si, i due "veri" investimenti a livello economico la Juve li ha fatti sui giocatori per i quali ci sono i dubbi maggiori. Ma il presente adesso conta di più. E al momento, pensando solo a gennaio, pesano molto di più le mosse "giuste". Per le altre ci sarà tempo e modo per valutarle.