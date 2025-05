Juventus, tra 10 giorni apre il mercato: cessioni e acquisti, la strategia

Getty Images

Il campionato deve ancora finire eppure tra 10 giorni aprirà ufficialmente il mercato; sarà una sessione straordinaria, aggiunta dalla FIFA per aiutare le squadre ad affrontare ilieri è arrivata l'ufficialità. Poco più di una settimana di tempo per i club, fino al 10 giugno, per poter acquistare e cedere giocatori e farsi trovare il più preparati possibili per l'inizio della competizione, che partirà il 15 giugno negli Stati Uniti

Mercato Juventus, la strategia per giugno

Cessioni Juventus a giugno

Acquisti Juventus a giugno

Di situazioni incerte ce ne sono parecchie in casa Juve; soprattutto quelle che riguardano i giocatori in prestito secco comeCristiano Giuntoli in questo periodo cercherà di capire se ci sono i margini per trattenerli almeno fino al Mondiale per Club anche se non sarà facile convincere rispettivamente PSG, Chelsea e Porto, tutte e tre impegnate nella competizione.Ma al di là di queste situazioni, l'orientamento della Juventus è. Sarà un modo per migliorare i conti economici e poi prepararsi alla seconda parte di mercato in cui il club si muoverà in entrata. Da monitorare in questo senso alcuni giocatori in particolare come ad esempioche ha offerte e potrebbe essere un sacrificato. Occhio ovviamente poi alle macro operazioni come quelle che porterebbero agli eventuali addii di big comeNon ci sarà da aspettarsi quindi qualche grande colpo, a meno di sorprese. Quelli semmai arriveranno più in là, da luglio, quando tutto sarà più chiaro in casa bianconera, compresa la guida tecnica. Per il Mondiale per Club, i veri innesti potrebbero essere i rientri dei prestiti, o almeno qualcuno di loro come Rugani, mentre altri, vedi Arthur e Djalò, difficilmente possono rientrare nei piani del club.