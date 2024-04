Juventus, chi resta e chi va in caso di esonero di Allegri

Ridurre tutto a una questione di rapporti umani sarebbe errato, vorrebbe dire scadere nel gossip e nel pruriginoso. C’è molto altro che può intercorrere nel rapporto tra un allenatore e i giocatori che ha a disposizione e va al di là dell’umana simpatia o antipatia. E lo stesso vale per Massimiliano Allegri e la suaCi sono, spesso e soprattutto, questioni di campo. Visioni differenti su come la squadra dovrebbe giocare, sull’interpretazione di un ruolo, sul minutaggio a disposizione e sull’impiego in generale. E poi c’è l’esatto contrario: una scintilla che scocca e che porta un atleta a dare il massimo con un determinato allenatore, a esprimersi come mai fatto fino a quel momento. E in tutto questo, ci sono delle conseguenze dirette sul futuro: se Allegri dovesse lasciare la panchina della Juventus, chi resterà e chi deciderà di lasciare Torino?Il primo caso che balza in mente, quello più spinoso, è il dossier Federico. Come dicevamo, il discorso va ben oltre il rapporto umano ed è molto più circostanziato al campo: i due hanno idee differenti dal punto di vista calcistico e su quali zolle di campo il numero 7 bianconero dovrebbe calpestare. Si continua a discutere sull’ipotesi di rinnovo ponte per un anno, allontanando la scadenza al 2026:Caso contrario è quello di. Il centrocampista francese non ha mai nascosto il rapporto con Massimilianoe, sotto la sua guida, ha dato il meglio di sé in carriera. Se il tecnico livornese lasciasse Torino,potrebbe fare lo stesso. Lo stesso discorso vale per un altro fedelissimo di, Mattia, che potrebbe concludere in estate la sua avventura in bianconero.Da rivalutare, infine, la posizione di chi con, in questa stagione, non ha trovato il campo con continuità. I vari Weah che potrebbero essere valutati diversamente da chi siederà sulla panchina bianconera.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.