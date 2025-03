Chi resta? Chi sarà ceduto? Chi si gioca tutto? Juventus, è un finale di stagione decisivo per il mercato

Chi rischia il taglio



Quando la stagione volge al termine, il mercato inevitabilmente si intreccia con il campo. È sempre così, ancor più nel caos: c'è chi deve confermarsi, chi vuole candidarsi, chi ha perso le speranze e chi invece intravede un futuro ben oltre la semplice conferma. Magari una promessa più concreta.Ma guai a ragionare in ottica individuale: conta soprattutto la squadra e quell'obiettivo che potrebbe cambiare ogni scenario, persino la permanenza del tecnico più discusso del momento. Un concetto semplice e diretto: la qualificazione allapuò riscrivere tutto, dalle ambizioni al bilancio.Si può però analizzare la situazione.La dirigenza, delusa dal suo impatto nullo, già valuta di inserirlo come pedina di scambio nella prossima sessione di mercato. Il sogno? Tonali, con un possibile aiuto dal Newcastle.E a proposito di Premier League:è sempre più nel mirino inglese, con ilattento alle sue evoluzioni. La Juventus non si opporrà a una cessione importante, anzi, potrebbe costruire attorno a lui una strategia di rinnovamento che coinvolga anche profili emergenti come, fondamentali per garantire plusvalenze. Lo stesso vale per: di fronte a un'offerta significativa, sarà difficile resistere.Attenzione, poi, a: se l'addio diappare scontato, per il difensore si sta aprendo un interessante scenario di mercato. E in questo caso, la volontà del giocatore potrebbe essere determinante.E decisivo sarà anche il finale di stagione per Teun. L'intenzione della Juventus è trattenerlo, magari per rilanciarlo in una veste diversa e con un nuovo tecnico. L'olandese ha vissuto una stagione complessa, e neppure l'ultimo gol ha dissipato le ombre dopo la sfida contro l'Atalanta. Per lui, le ultime partite saranno una prova senza appello.Stesso discorso per due volti nuovi:, nonostante l'obbligo di riscatto, dovrà dimostrare di poter competere ad alto livello per ritagliarsi un ruolo nel futuro bianconero., invece, è a secco da un mese, e senza ulteriori garanzie la Juve difficilmente si impegnerà per trattenerlo. E poi c'è il nodo Nico Gonzalez: un rendimento molto al di sotto delle aspettative rende il suo futuro un'incognita. Ma chi potrebbe presentarsi con un’offerta risolutiva? Difficile dirlo.Non tutto, però, è da rivedere. Lo dimostrano le quattro conferme già nei piani di Cristianosi è preso la porta bianconera senza particolari difficoltà.sarà riscattato: per rapporto qualità-prezzo, forse il miglior acquisto della stagione.sarà ancora il perno del centrocampo nella prossima annata. Conceicao è destinato a restare: la Juventus eserciterà l'opzione d'acquisto.Si ripartirà anche da loro, insieme a, ormai capitano stabile e leader quasi indiscusso della squadra. Basterà? Ah, saperlo.