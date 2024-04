Juventus, dalla difesa all'attacco: tutti i cambiamenti

con la squadra di oggi, con l'organico di oggi, la prossima stagione della Juventus rischierebbe di trasformarsi in una delusione, scrive il Corriere dello Sport, che aggiunge come se il 2024 si concludesse con il terzo posto e con la vittoria della Coppa Italia, alla Continassa potrebbero essere soddisfatti. Prima di tutto peròDalle ultime parole di John Elkann, si legge, è chiaro che. Il futuro non prevede la presenza del tecnico livornese e allora va individuata quanto meno la figura del nuovo allenatore. Da lì poi, si potrà avere un quadro più chiaro anche sul tipo di mercato che la Juve farà. O più precisamente, su quali giocatori punterà. Tornando agli obiettivi di campo, la Juventus può davvero tornare a vincere lo scudetto ed essere competitiva in Europa?Per fare questo, c'è bisogno di un mercato sfarzoso che le risorse attuali non garantiscono.Koopmeiners sarebbe un aggiunta eccellente ma l'Atalanta non regalerà l'olandese e se per arrivarci sarà sacrificato qualcuno, il problema non sarebbe risolto. In difesa vanno acquistati difensori di peso soprattutto se Danilo se ne andrà a fine anno.potrebbe essere utile in questo senso.E poi c'èSe la Juve non può acquistare Kane e tanto meno Mbappé, può tentare il colpo a sorpresa, deve pensare ad alternative ma di un certo spessore. Tre nomi come esempio: Guirassy dello Stoccarda, Openda del Lipsia e David del Lilla.