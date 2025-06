Da Tudor a Kolo Muani, ma non solo: il mercato della Juventus targato Comolli

AFP via Getty Images

La Juventus è pronta a lavorare per il suo futuro.non lo ha nascosto, anzi: durante la conferenza stampa di presentazione il nuovo direttore generale ha messo in chiaro diversi punti importanti. Fra questi c'è inevitabilmente il calciomercato, con la breve finestra dedicata alle partecipanti al Mondiale per Club che è ormai al termine, e dunque si attenderà la riapertura ufficiale.In questi giorni, però, il nuovo dg bianconero ha già lavorato a diverse situazioni: la prima, una delle questioni più importanti, è stata quella di. Nella conferenza stampa Comolli ha confermato che il croato sarà alla guida della Juventus anche nella prossima stagione e dunque non solo al Mondiale per Club.

Le parole di Comolli sul mercato

La situazione rinnovi

Discorso diverso, invece, per alcuni giocatori come: per il primo la presenza negli Stati Uniti è sicura, per il secondo sarà da valutare attentamente il futuro, anche dopo che incontrerà personalmente lo stesso Comolli. Eppure, queste non sono le uniche situazioni da tenere d'occhio in casa Juventus. Ci sarà da capire chi saranno il direttore sportivo e il direttore tecnico, due figure per cui il dg - secondo quanto dichiarato - ha già in mente la persona giusta."Voglio confermare che Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione. Ho già chiarito questo a lui e stiamo lavorando insieme. Siamo un grandissimo club e ci sono tante speculazioni, ma voglio ribadire che Tudor rimarrà il nostro allenatore"."Abbiamo fatto un accordo con il Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il Psg per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propensoAbbiamo fatto un accordo con il Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Ho parlato con il calciatore settimana scorsa. Ha deciso di giocare il Mondiale con noi e rimarrà. Abbiamo parlato con il Psg per il Mondiale, per dopo invece sono ottimista per raggiungere un accordo per l'intera stagione. Il Psg non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso"."Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e voglio parlargli per sapere cosa ha in mente. Lui è un top player, qualcosa non ha funzionato, mi rendo conto non sia abbastanza, non so di chi siano le colpe. Devo parlare con il giocatore e capire, non c'è dubbio che sia un top player. Bisogna capire quali sono le sue intenzioni".Oltre ai futuri di, sembrano essere in definizione quelli di diversi giocatori. I rinnovi di Gatti e McKennie non suonano di certo nuovi in casa Juventus, infatti entrambi erano quasi certi di prolungare il proprio contratto con il club bianconero, prima della fase di standby. In questo senso, la Juve sta intensificando il lavoro proprio per rinnovare alcuni dei suoi punti di riferimento. A loro si aggiunge anche Nicolò Savona, che dopo la prima stagione tra i grandi va verso il rinnovo fino al 2030. Il nuovo corso della Juventus è pronto a (ri)partire, e oltre ai movimenti in entrata pensa già a costruire dal presente e dai suoi giocatori.





