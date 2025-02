Juventus, è un mercato da 6: risolte le emergenze, ma i piani erano diversi

Redazione Calciomercato

Fino all'ultimo. In bilico. A capire. Ad aspettare. A vedere cosa e come fare, ad anticipare il gong che poteva cambiare drasticamente pure il volto della squadra. Oh, alla fine, tutto sommato è andato tutto bene. Il mercato di gennaio più complicato di sempre, Cristiano Giuntoli l'ha vissuto con l'acceleratore pigiato fino alle ultime ore. Non c'era più riposo.Ed è un mercato da 6, praticamente. La sufficienza è regalata da un dato sopra tutti gli altri: bisognava fare quattro colpi e quelli sono arrivati.

Va viaper sua espressa richiesta e non è indolore: toglie qualità a una squadra che ne aveva bisogno e che deve confidare nella buona stella di Douglas Luiz. E' finito a Girona, invece, ma con il rinnovo del prestito. Malus pesante.E a proposito delle formule: è stata un'edizione tappabuchi con solo la metà dei colpi pure futuribili, il primo e l'ultimo, e perché non c'erano alternative. C'è stato poco progetto e forse un pizzico di paura, paura di non farcela. In campo e fuori.Anche questo è il mercato.