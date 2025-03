Juventus, oltre 110 milioni di dubbi sul mercato: cosa non ha funzionato?

Getty Images

Nel momento in cui la Juventus sembra essere al centro di un vero e proprio tornado, è impossibile non pensare ai tasselli che l'hanno causato. Le domande sono tante, le risposte,. O semplicemente non sono quelle che ci si aspettava a inizio stagione. Già, perché i primi passi del progetto bianconero erano stati mossi sotto una luce completamente diversa, e non solo perL'entusiasmo ha lasciato presto il posto alla frustrazione, dagli infortuni ai pareggi, e ora le sconfitte pesanti. Ricordate il tornado? Ecco, al centro ci sono finitidi questa Juve. E tra loro ci sono anche alcuni protagonisti, seppur non come desiderato, delle ultime due sessioni di mercato.

Juventus, cosa non ha funzionato sul mercato

193,30. Non un numero casuale, bensì molto indicativo: sono i milioni spesi dalla Juventus nelle due sessioni di mercato (dati Transfermarkt). La rivoluzione cominciata in estate è passata soprattutto dai volti nuovi, ma non solo: la società bianconera ha infatti ceduto diversi giocatori, cambiando radicalmente dalla scorsa stagione. E allora sorge la prima domanda, o forse due, che rappresentano il limbo di: era necessario cambiareE la conseguenza, si poteva davvero operare diversamente?Rispondere ora, probabilmente, sarebbe troppo semplice. E soprattutto, il momento non può far altro che influenzare, da entrambe le parti: la copertina (negativa) della rivoluzione bianconera è occupata da diversi giocatori, mentre sul fronte uscite ci ha pensato soprattutto Dean Huijsen ad alimentare i dubbi L'olandese, l'argentino e... il brasiliano e l'inglese. No, non è un racconto, ma il simbolo di una rivoluzione solo immaginata:. Quattro nomi, più di 110 milioni di spese sul mercato: a oggi sono loro le pagine più negative dei nuovi ingressi, e le domande su di loro non si fermano certo al presente.La Juventus ha visto passare tanti treni da inizio stagione, ma fin qui non ha saputo prenderli in tempo: ne rimane uno, il quarto posto, ma sarà abbastanza? Intanto, quelli che dovevano essere i mattoni più solidi, sono caduti fin troppe volte, contribuendo a quellatipica di questa Juve.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui