I sacrificabili, gli incedibili e il mercato: come sarà il centrocampo della nuova Juve

Il mercato cambia la Juventus, oppure la conferma. Ci sono tanti aspetti da sistemare, ma ciò che è chiaro è che si punterà a migliorare la rosa il più possibile. Lo ha detto Comolli, lo ha ribadito Tudor: "La Juventus non deve vendere i migliori". Proprio per questo, ci sono diverse riflessioni in atto su chi siano gli incedibili e chi, invece, può salutare.



Nelle ultime ore la pista con il Nottingham Forest si è scaldata per Weah e Mbangula, che potrebbero lasciare il club bianconero. La Juve, infatti, è in trattativa aperta con gli inglesi e ha autorizzato l'entourage dei due giocatori a parlare con la squadra allenata da Espirito Santo. L'operazione si aggira intorno ai 23 milioni di euro per entrambi, cifra che ha sollevato più di qualche dubbio.

Gli incedibili della Juventus

Ma con le partenze di Weah e Mbangula, che seppur non fossero due titolari di Tudor alleggeriranno la rosa, resta spontanea una domanda: quale sarà il centrocampo della prossima Juventus? Dal mercato agli incedibili, i primi mattoncini ci sono già.





Il centrocampo della Juve ha già definito alcuni incedibili. E in cima a questa lista non può che esserci Khéphrén Thuram, che da sostituto con Motta si è preso la copertina della squadra più di una volta, risultando decisivo anche nei momenti più complicati dei bianconeri. Nelle ultime gare ha dimostrato anche un miglioramento nella rifinitura, con l'assist a Yildiz come simbolo di una crescita sempre più progressiva.



Accanto a lui c'è il capitano Manuel Locatelli, che dopo l'infortunio sta rimettendo minuti nelle gambe e nella scorsa stagione è stato uno dei più presenti, oltre a non aver subito alcuno stop forzato. C'è Weston McKennie, che sta lavorando al rinnovo da settimane, ma la volontà del club bianconero è proseguire insieme, soprattutto dopo l'ultima annata.



E poi c'è Teun Koopmeiners, che al momento non è contemplato nelle possibili cessioni, ma per lui il messaggio è diverso: serve una sterzata netta, altrimenti la sua esperienza alla Juve rischia di essere più breve e amara di quanto auspicato.



Il mercato





Per quanto riguarda gli esterni, ci sono diverse situazioni da valutare anche in ottica mercato. Conceiçao è il primo di questa lista, con la Juventus che sta cercando di trattare con il Porto per ottenere uno sconto sulla clausola da 30 milioni.



Il nome di Tonali resta uno dei sogni sul taccuino dei bianconeri, anche se nelle ultime settimane è stato più lontano dall'orbita di Torino. Attenzione anche agli esterni offensivi, come Jadon Sancho: il Napoli sembra sempre più vicino a Noa Lang, perciò non è da escludere che gli azzurri possano concentrarsi maggiormente su di lui rispetto all'inglese del Manchester United.



Insomma, i primi movimenti stanno cominciando e ci saranno ancora diverse novità, ma dal centrocampo (e non solo) passano le fondamenta della nuova Juventus.





