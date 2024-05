La Juventus lavora sul futuro con tante e diverse missioni. Il centrocampo sicuramente da rivoluzionare e sistemare, ma non solo: anzi, il primo rinforzo può arrivare in difesa. Come scrive SportMediaset, infatti, il club bianconero vorrebbe fare il primo colpo in difesa: a giugno la Juve dirà addio ad Alex Sandro da svincolato e ha messo nel mirino Riccardo, che da tempo é una priorità di Giuntoli.Giocatore cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi, mancino di piede e giovane, è in grado di dare diverse soluzioni giocando a 3 e 4, come centrale e come terzino sinistro. Decisiva potrebbe essere la volontà del giocatore, che ha sempre messo la Juve al primo posto,. La formula? Come si legge potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto e la cifra del riscatto potrebbe essere abbassata dall'inserimento di una contropartita tecnica da scegliere dal settore giovanile bianconero.