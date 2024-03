Mercato Juve, occhi in casa Bayern Monaco: gli obiettivi

Zirkzee-Juve, la situazione

Si avvicina la fine della stagione e di conseguenzaLa priorità rimane il colpo a centrocampo e in particolare Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Obiettivo tutt'altro che facile per le richieste del club bergamasco e per la concorrenza della Premier League. Ecco perchRecentemente c'è stata una missione in Germania in cui sono stati trattati diversi dossier dalla dirigenza della Juventus. Rimanendo nel reparto di centrocampo, come si sa, da tempo piaceMa sul tavolo è arrivato anche l'argomento esterni, riferisce il Corriere dello Sport. Sul taccuino dei dirigenti bianconeri non c'è soltanto il laziale Felipe Anderson ma in casa Bayern sono osservati speciali Leroy Sané e, per il ruolo di terzino, Mazraoui. Impossibile poi non parlarePerché se n'è parlato con il Bayern? Perché proprio a Monaco l'ha pescato il club rossoblù e perché i bavaresi vantano un diritto di riacquisto per 40 milioni e hanno la possibilità di pareggiare anche offerte di importo superiore. Bisogna passare per forza dal Bayern, insomma. Prove di futuro.