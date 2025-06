Juventus, David è nel mirino ma quali sono le alternative? Da Osimhen a Gyokeres, i nomi

Le alternative a Jonathan David



Victor Osimhen

Viktor Gyokeres



Nico Jackson

La pista che porta a Jonathanper la Juventus si sta effettivamente scaldando. L'attaccante oggi svincolato dal Lille era corteggiato anche dal Napoli ma la Juventus continua a corteggiarlo e a mantenere i contatti con il suo entourage per scaldare la pista e portarlo a La Juventus è disposta a pagargli un ingaggio di 7 milioni a stagione per andare incontro alle sue richieste. Tuttavia alla Continassa si lavora anche a quelle che possono essere le alternative a David. Di chi si tratta?Il nome che tanto scaldava inizialmente dalle parti della Continassa era quello di Victor, il centravanti classe 1998 di proprietà del Napoli ma reduce dall'ultima stagione in prestito al Galatasaray. Sarebbe stato un affare più semplice con Cristiano Giuntoli che già lo aveva portato a Napoli. Oggi la situazione è cambiata, le trattative con il Napoli sono notoriamente complicate e Victor ha una clausola da 75 milioni di euro ma valida solo per l'estero. La Juventus quindi dovrebbe fare un investimento importante e oggi infatti Osimhen sembra una pista fredda.Un altro nome che inizialmente sembrava avvicinarsi a Torino a grandi passi è quello di Viktor. L'attaccante dello Sporting Lisbona nella passata stagione ha segnato 39 goal in 33 partite giocate. I suoi numeri però hanno attirato sul giocatore gli occhi di svariati club, diversa scelta quindi per Viktor. Tuttavia sembra che l'attaccante abbia scelto la sua destinazione preferita identificata con, a questo va aggiunto che la richiesta economica dello Sporting sarebbe decisamente elevata. Oggi quindi sembra decisamente lontano da Torino, si potrebbe riaprire la pista soltanto qualora non andassero a buon fine le trattative con i gunners.Ultimo nome che potrebbe rappresentare un "piano B" a Jonathan David è quello di Nico Jackson. Nome che è stato accostato alla Juventus nei giorni scorsi. Classe 2001, 10 goal in 30 partite nella passata stagione. Sembrava però un semplice interessamento ma al momento non sembra convincere particolarmente la dirigenza della Juventus. Quindi sembra essere lontano. Salgono sempre più di conseguenza le quotazioni di David alla Juventus, ma bisogna trattare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui