Una bella notizia per i J1897 Member: ritornano i “Talk To”! Primo ospite della stagione, martedì 28 settembre alle 17, sarà la Leggenda bianconera Moreno Torricelli.Come già la scorsa stagione, l’evento si terrà virtualmente, in video conferenza insieme ai J1897 Member selezionati fra coloro che si candideranno sul portale “Eventi Membership”.Una grande occasione per parlare con un campione, soddisfare la vostra curiosità, dedicare un po’ di tempo a una chiacchierata davvero unica.Le candidature iniziano domani e terminano il 22 settembre. Se siete già J1897 Member, non dovete far altro che candidarvi qui.Non siete ancora Member? Cliccate qui e diventatelo subito!