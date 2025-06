Juventus, ricordi Nikos Tzouroudis? L'ex medico sociale ora è all'Al-Ain!

Ci sarà anche un volto conosciuto al mondo bianconero tra le file dell'che tra poche ore, nel cuore della notte italiana, affronterà lanella partita di esordio al. Si tratta di, il dottore di origine greca che dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2023 è stato responsabile medico della Prima squadra bianconera, poi salutata alla naturale scadenza del suo contratto. La tappa successiva della sua carriera, iniziata pochi giorni dopo il congedo da Torino, è stata proprio la società emiratina, dove è stato assunto per ricoprire lo stesso importante ruolo.

Chi è Nikos Tzouroudis

Alla Continassa, come testimoniato dai suoi post sui social, Tzouroudis aveva saputo creare un bel legame con tanti giocatori, da Gigi Buffon a Giorgio Chiellini - oggi in dirigenza -, passando per Matthijs De Ligt e, che a breve ritroverà in campo da avversario. Emozionante, sempre scorrendo sul suo profilo Instagram, anche il messaggio che aveva voluto dedicare lo scorso agosto a Wojciech Szczesny, quando aveva annunciato il ritiro prima del dietrofront e della firma con il Barcellona: "Sei stato un grande in campo e fuori. Fortunato e onorato chi ti ha conosciuto. Con te parte un altro Signore del calcio. Un forte abbraccio".Tra poche ore, per il medico, la reunion con una parte del suo recente passato professionale.





