C'è una Juventus che vince e festeggia. C'è una Juventus che, dall'altra parte del mondo, dimentica il periodo di crisi in bianconero e alza al cielo un trofeo. Nella notte tra ieri e oggi gliconquistano la vittoria nella finalissima di, superando ilcon un netto 2-0. Tra i protagonisti di questa prestigiosa affermazione ci sono anche due juventini di spicco,, che hanno contribuito in modo significativo al successo della squadra. Un risultato che fa onore al calcio statunitense e che conferma il talento e l'importanza dei giocatori bianconeri anche a livello internazionale.2-0 contro i rivali di sempre, nella notte italiana gli Stati Uniti hanno alzato al cielo la Concacaf Nations League e gli juventini sono stati protagonisti. Timothyha calpestato zolle di campo più offensive rispetto a quanto di solito fa con la Juventus e ha giocato un’ottima partita,Una conferma, invece, da Weston McKennie che anche contro il Messico si segnala sul tabellino del match con un assist. Certo, un passaggio corto per Adams che poi dalla trequarti sgancia un missile che si infila in porta. Ma comunque un assist, l’ennesimo della sua stagione.Per quel che riguarda Weston, il centrocampista e il suo entourage sono in fase di discussione con la dirigenza bianconera per quel che riguarda il rinnovo di contratto. Trattativa che, al momento, appare tutt’altro che in discesa con il centrocampista che ha mostrato una crescita non indifferente e che vorrebbe gli venisse riconosciuta sul nuovo accordo.Timothy Weah , dopo una sola stagione a Torino, sembra essere già in bilico. L’esterno statunitense, infatti, figura nella lista dei sacrificabili in estate in caso di offerte ritenute soddisfacenti. Certo, però, che il Weah visto con gli Usa merita quantomeno una seconda chance. Magari in un altro sistema di gioco, con altri compiti.