Juventus, McKennie: 'Vincere il Mondiale per Club a casa mia sarebbe magnifico'

Mondiale per Club, le parole di McKennie

Il Mondiale per Club sarà speciale per Westonche giocherà nel suo paese, così come Timothy Weah, l'altro giocatore statunitense dellaMcKennie ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN ( qui le parole di Tudor ), dove ha spiegato l'importanza della competizione e quale sia l'obiettivo della squadra."Ovviamente si tratta di una grandissima opportunità, soprattutto giocando in America, penso sia la cosa più vicina a una Coppa del Mondo nonostante sia quella per Club, ci sono tante squadre e giocatori provenienti da tutto il Mondo, con diverse culture, per questo sarà una grande occasione per tutti i giocatori di capire il livello del calcio in tutto il mondo, i giocatori che giocano in Italia possono così capire cosa vuol dire giocare con altri calciatori di un team americano".

SULL'ATMOSFERA - "Spero ci possa essere una grande atmosfera, spero vengano tanti tifosi e ci possano supportare, tutti gli americani sono curiosi di vedere i club europei nel loro continente"."Penso che tutti gli atleti professionisti e chiunque sia competitivo abbia l'obbiettivo di vincere,Oltre a questo cercheremo di stare in forma, Vincere un trofeo con la tua squadra ma farlo a casa tua, come potrebbe succedere a me sia magnifico, per questo per me sarà un'emozione davvero speciale, non vedo l'ora".