Westontaglierà un bel traguardo personale a cifra tonda se questa sera, come sembra, scenderà in campo nel derby contro il: lo statunitense raggiungerebbe infatti la sua 100^ presenza in, tutte ovviamente con la maglia della. Il primo gol del centrocampista classe 1998 nel nostro campionato, tra l'altro, è arrivato contro i granata, nel dicembre 2020. Solo Olivier Giroud, Rafael Leao e Paulo Dybala (a quota otto) hanno fornito piùdi lui (sette) in questa stagione. Tante motivazioni, dunque, per fare bene anche oggi, mentre si avvia alla conclusione un'annata decisamente positiva per lui.