Il centrocampista americano dellaè fermo ai box per una lussazione alla spalla rimediata nel corso della gara dell'Allianz Stadium contro il Frosinone. Infortunio che lo ha costretto a saltare la gara contro il Napoli. Ora il centrocampista è tornato ad allenarsi con la squadra agli ordini di Massimiliano. Stando a quanto riferisce SkySport complice anche l'infortunio rimediato ieri in allenamento da Charly, una lesione muscolare ( QUI le ultime sulle sue condizioni) non è da escludere che McKennie per la gara di domenica alle 18 contro l'Atalanta ottenga una maglia da titolare.