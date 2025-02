Weston McKennie verso il rinnovo con la Juventus: così ha convinto il club

2025 Getty Images

. Weston McKennie continua a brillare con la maglia della Juventus . Contro il Psv ha segnato il suo quinto goal stagionale, una rete di grande valore sia per la bellezza del gesto tecnico che per l’importanza del match. Un goal, tra l’altro, arrivato contro un’avversaria a cui aveva già segnato in passato. La sua crescita è ormai sotto gli occhi di tutti: da esubero nella scorsa estate, quando fu inserito nell’operazione Douglas Luiz, a pilastro del centrocampo bianconero. La sua duttilità tattica e la leadership all'interno dello spogliatoio lo rendono un elemento quasi insostituibile per

McKennie Juve, le ultime sul rinnovo

McKennie Juve, i numeri stagionali

Presenze: 28

Minuti: 1839'

Goal: 5

Assist: 2

In quali ruoli ha giocato McKennie con la Juventus

McKennie Juve, i ruoli

Centrocampista centrale

Trequartista centrale

Ala destra

Seconda punta

Terzino destro

Terzino sinistro

Con 28 presenze, 5 gol e 3 assist,sta vivendo una stagione da protagonista. La Juventus è soddisfatta e vuole prolungare il suo contratto oltre l’attuale scadenza del 2026, con l’idea di estenderlo fino al 2028 o 2029. I primi contatti per il rinnovo sono già stati avviati per evitare incertezze future.Al momento non ci sono dettagli sulle trattative, ma è chiaro che il centrocampista americano è felice a Torino e il club vuole puntare ancora su di lui. Il rinnovo sembra una questione di tempo.Weston McKennie si sta rivelando uno dei giocatori più duttili della Juventus in questa stagione, adattandosi con grande naturalezza a ben sei ruoli diversi. Il centrocampista americano ha infatti giocato come mediano, trequartista centrale, ala destra, seconda punta, terzino destro e perfino terzino sinistro, dimostrando un’incredibile versatilità tattica. Questa capacità di ricoprire più posizioni in campo lo rende una risorsa fondamentale per Thiago Motta, che può contare su di lui per equilibrare la squadra in situazioni diverse. La sua polivalenza, unita alla crescita costante, spiega perché la Juventus voglia blindarlo con un rinnovo a lungo termine.