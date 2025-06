Il paradosso McKennie e le ultime sul rinnovo con la Juventus

AFP via Getty Images

Il ritorno al ruolo naturale non convince

Westonè stato uno dei giocatori più utilizzati della Juventus nell’ultima stagione. Spostato da una parte all’altra del campo per coprire le emergenze in rosa, lo statunitense ha risposto sempre presente, senza mai sollevare polemiche. Terzino, esterno, mezzala: McKennie ha ricoperto praticamente ogni ruolo possibile, guadagnandosi la fiducia di squadra e staff tecnico.Solo negli ultimi due match del Mondiale per Club McKennie è stato finalmente riproposto nel suo ruolo preferito, quello di centrocampista centrale. Tuttavia, le sue prestazioni sono apparse sottotono: impreciso tecnicamente, in affanno fisico e poco lucido con la palla tra i piedi. Un calo che non sorprende, considerando l'enorme dispendio energetico accumulato in una stagione lunga e logorante.

Stima intatta da parte di Tudor

Rinnovo McKennie: contatti aperti con l'entourage

Un tassello importante per il futuro

Nonostante le difficoltà recenti, Igor Tudor continua ad avere grande fiducia nel texano, considerandolo un elemento chiave per il futuro della Juventus. La sua dedizione, duttilità e mentalità restano qualità fondamentali per il progetto bianconero.Il contratto di McKennie scade nel 2026, ma la Juventus si sta già muovendo per prolungarlo. I contatti con il suo entourage sono frequenti, anche se non si è ancora giunti a un accordo definitivo. Le parti stanno lavorando per incontrarsi a metà strada, con l’obiettivo di blindare il centrocampista a lungo termine.McKennie rappresenta uno di quei profili che uniscono esperienza e spirito di sacrificio. La Juventus vuole tenerlo, consapevole che con un po’ di riposo e maggiore stabilità tattica potrà tornare a esprimersi al meglio nel cuore del centrocampo bianconero.