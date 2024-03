La scelta in estate

McKennie ha stupito la Juventus

McKennie, le ultime sul rinnovo

A inizio stagione, Westonnon era stato considerato un elemento imprescindibile della. Tornato dal prestito al Leeds, dove ha disputato la seconda metà della scorsa stagione senza troppi risultati positivi, è stato inizialmente considerato tra i giocatori in esubero. Questo si traduceva in allenamenti separati, in attesa di un'offerta sul mercato. L'addio sembrava imminente, considerando che il suo ruolo nel progetto tecnico sembrava essere finito.Tuttavia, in pochi giorni tutto è cambiato radicalmente:è stato reintegrato e convocato per il tour negli Stati Uniti. In estate, il centrocampo della Juventus era già alle prese con problemi di numeri, con giocatori comeinfortunati, e cosìha deciso di guardare tra quelli già disponibili. La risposta di McKennie è stata sorprendente: ha dimostrato di essere molto adattabile, giocando sia come esterno destro nel 3-5-2 che come mezzala d'inserimento, e si è spesso distinto come uno dei migliori in campo.La sua costanza di prestazioni, insieme alla sua determinazione e dedizione, hanno stupito il club e trasformatoda indesiderato a giocatore fondamentale. Anche se ha già fornito 9 assist , non ha ancora segnato, un dato che spera di cambiare presto.Ora, l'attenzione si sposta sul suo futuro contrattuale: i primi colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025come riporta il Corriere dello Sport. C'è da tenere d'occhio l'interesse potenziale dalla Premier League che su di lui ha puntato i riflettori.