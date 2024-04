Il centrocampista della Juventus Westonnel corso del derby contro il Torino ha raggiunto la sua presenza numero 100 in Serie A con la maglia bianconera. Un record importante per il centrocampista americano che ora però punta a superare il suo record personale. 34 presenze ottenuto nell’annata 2020-21, la sua prima in Serie A. Al momento è fermo a quota 30, ma ci sono ancora gare a disposizione per cui può superare sè stesso. L'obiettivo a breve termine per Weston sembra essere chiaro.