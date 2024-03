Il futuro di Westonè attualmente un po' più incerto. Al momento, esiste una certa discrepanza economica tra le due parti. Nonostante McKennie sia stato uno dei migliori giocatori della stagione in corso, potrebbe essere sacrificato nel caso in cui non si raggiunga un accordo contrattuale e la Juventus riceva un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro in estate. Inoltre, McKennie è oggetto di attenzione da parte di diversi club di Premier League, dove ha già giocato in prestito con il Leeds l'anno scorso. Ne scrive Gazzetta.