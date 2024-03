Il semaforo sembra quasi verde per Weston. Il versatile giocatore statunitense sta mostrando miglioramenti e ieri ha ripreso parzialmente ad allenarsi con i compagni. Se tutto procederà come previsto, McKennie potrebbe essere disponibile per la partita contro l'Atalanta. Grazie a un tutore speciale per proteggere la spalla lussata, l'ex giocatore dello Schalke 04 potrebbe persino essere schierato dall'inizio. Allegri prenderà una decisione all'ultimo momento, valutando le sensazioni e la disponibilità di McKennie, noto per la sua determinazione.