Le parole diin conferenza stampa:- "Cambiaso o McKennie? McKennie ha fatto un'ottima stagione. Ci sono momenti in cui l'allenatore fa delle scelte diverse a seconda delle partite e dei momenti. Ma c'è bisogno di tutti. Davanti, dispiace non avere Yildiz, ma Kean sta meglio, lo stesso Milik dopo il gol di Roma con la Lazio che ci ha dato la finale, è più in fiducia. Sabato quand'è entrato col Milan ha fatto bene. C'è bisogno di tutti. 4 partite di campionato e una di Coppa Italia. Anche chi gioca 5-15 minuti può essere decisivo. Cambiaso può giocare mezzala, esterno, viene dentro al campo. Sa giocare a calcio. E' cresciuto molto e può crescere molto di più".