Juventus, chi resta fuori per la prossima partita?

Nessuna novità è emersa dall'allenamento odierno dellaalla. La seduta di questa mattina, infatti, è stata confermata senza intoppi, né sono stati segnalati particolari da evidenziare.Esattamente come ieri, i giocatori Perin, Mckennie e Rabiot continuano a lavorare separatamente per risolvere i rispettivi problemi fisici, confermando quanto avvenuto nella giornata precedente. McKennie proverà a stringere i denti, ma il suo recupero per l'Atalanta sembra chiaramente più a rischio. Poche chance per Perin e Rabiot di rientrare tra i convocati per il 10 marzo. Intanto, domani è prevista un'altra sessione di allenamento al mattino.