Sembra l'annuncio di una trattativa di mercato e, invece, si tratta di una nuova love story, nata sull'asse Torino-Milano, che coinvolge il centrocampista della Juventus e la sorella dell'omologo interista, Davide. Dai follow e like, raccontati dai social, a un legame vero, con Chiara che si fatta vedere all’Allianz Stadium per la partita contro la Fiorentina e non solo. Ad attrarre l'attenzione del pubblico affamato di gossip, infatti, sono stati gli ultimi video e scatti: prima i cani nelle stories, poi una foto di un modellino della Torre Eiffel, la stessa, costruita insieme un pezzetto alla volta e poi lanciata sui social. E in un attimo il tamtam sul web è partito, a confermare il rapporto nuovo tra i due, in attesa di una foto di coppia.