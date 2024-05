Il rinnovo si farà? Non è così imminente il vertice tra la Juventus e gli agenti di Westonper verificare se esistono i margini per prolungare il rapporto in essere con il centrocampista. In scadenza nel 2025, intorno all’americano ci sono due nodi da sciogliere: uno legato all’ingaggio che con i nuovi parametri risulta troppo esoso, guadagna poco oltre i due milioni e mezzo di euro; il secondo, invece, è riferibile al gradimento per l’americano da parte di Thiago Motta. Una soluzione è attesa appena prima dell'inizio della Copa America.