Juventus, McKennie favorito: messaggio a Douglas Luiz

McKennie e Thuram in mezzo

In vista dell'esordio alcontro l', la Juventus si presenta con alcune certezze e delle incognite a centrocampo. Il nodo principale riguarda Manuel: il regista bianconero è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma non è ancora nelle condizioni ideali per partire titolare. Igorpotrebbe non rischiarlo e preferisce rimandare il suo rientro a una fase più avanzata del torneo. Il tecnico croato si affida così a Weston McKennie – favorito nelle scelte in questo momento -, ormai diventato un punto fermo del centrocampo bianconero. Lo statunitense verrà affiancato da Khéphren Thuram, che offre fisicità e capacità di inserimento. Una coppia dinamica e complementare, pensata per garantire equilibrio e intensità.

Douglas Luiz Juve, le ultime sul futuro

Ma la vera notizia riguarda Douglas Luiz. Il brasiliano, arrivato con grandi aspettative dallo scorso mercato estivo, continua a non trovare spazio. Tudor lo ha escluso dal finale di campionato e il centrocampista sembra sempre più fuori dal progetto tecnico. In questo contesto, La Juve potrebbe cederlo nella prossima finestra di mercato: si guarda con attenzione alla Premier League, dove Luiz ha lasciato un buon ricordo con la maglia dell'Aston Villa.Il suo ingaggio e il valore di mercato restano ostacoli da superare, ma l'intenzione della dirigenza è chiara: fare spazio e alleggerire il monte stipendi. In questo scenario, McKennie rappresenta una garanzia, mentre la situazione di Locatelli viene gestita con prudenza. Il Mondiale per Club sarà anche una vetrina importante per chi vuole rilanciarsi, ma Tudor sembra già tracciare le sue prime scelte tecniche.